Lockeres Auslaufen Der Döbelner SC schießt ein halbes Dutzend Tore. Die Hälfte davon geht auf das Konto zweier Spieler, die sich verabschieden.

Rico Bebersdorf, der die ersten beiden Döbelner Tore erzielt hat, bekommt die Glückwünsche von David Banachowicz. Insgesamt konnten die 90 Zuschauer sechs Tore ihrer Mannschaft im letzten Saisonspiel bejubeln.

Lukas Morgenstern bestritt sein letztes Spiel für den Döbelner SC. Er wechselt in die Landesliga zu Kickers Markkleeberg.

Für Trainer Uwe Zimmermann war der 6:0-Sieg seines Döbelner SC gegen den SC Hartenfels Torgau eine ganz entspannte Sache. „Obwohl die Abstiegsfrage vorher schon geklärt war, wollten wir ein gutes Spiel machen, und das ist uns auch gelungen. Vielleicht haben wir die eine oder andere Chance zu viel zugelassen, dennoch lässt es sich mit diesem Erfolg beruhigt in die Sommerpause gehen“, so der Trainer nach dem Spiel. Zudem vermeldete er bereits die ersten beiden Personalien im Hinblick auf die neue Saison: „Lukas Morgenstern wechselt zu Kickers Markkleeberg, Toni Bunzel beendet seine Karriere.“

Lukas Morgenstern sucht mit dem Wechsel zu einem Landesligisten eine neue sportliche Herausforderung. „Mich zieht es in die Großstadt. Ich will in Markkleeberg mein Leistungsvermögen unter Beweis stellen“, sagte er. Toni Bunzel hatte sich schon aus der „Ersten“ zurückgezogen, war aber im Saisonverlauf noch einmal eingesprungen. Er wolle es nun ruhiger angehen lassen und keine Punktspiele mehr bestreiten, so Bunzel. Vielmehr wolle er sich als Trainer im Verein einbringen.

Von Anfang ging es in Richtung Hartenfelser Gehäuse, die Döbelner ließen den Ball schnell zirkulieren. Rico Bebersdorf stellte frühzeitig mit seinem Doppelpack die 90 Zuschauer im Stadion darauf ein, dass an diesem Tag viele Tore fallen sollten. Der Gast hatte nur durch einen lang geschlagenen Aufsetzer eine Möglichkeit, Franz Hampel musste diesen Ball zur Ecke klären. Die Elbestädter, welche die letzten beiden Ligaspiele ohne Trainer bestreiten mussten, waren zu keiner Zeit in der Lage, den Platzherren Paroli zu bieten und waren im ersten Durchgang noch gut bedient, dass es nur noch zwei weitere Gegentreffer gab. Chris Liebmann überwand den Torhüter mit einem flachen Schuss ins kurze Eck. Lukas Morgenstern vollendete nach einem Zuspiel von Rico Bebersdorf und machte es da besser als Patrick Peschel und Rene Böttcher, die zuvor Großchancen ausgelassen hatten.

Nach der Pause war die Luft auf Döbelner Seite etwas raus, die Torgauer kamen zweimal allein vors Tor, doch Franz Hampel verhinderte einen Gegentreffer. In der 63. Minute wechselten Döbelns Trainer Stürmer Toni Bunzel ein, der keine Minute später seinen 20. Saisontreffer und in der 81. Minute das halbe Dutzend vollmachte. So war es am Ende ein lockeres Auslaufen in einer turbulenten Saison, in der die Döbelner nur einmal auf einem direkten Abstiegsplatz standen. (DA/dsc)

