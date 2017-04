Lockerer Heimsieg vor dem Saisonfinale Die HSG Riesa/Oschatz gewinnt in heimischer Halle gegen den HC Glauchau/Meerane mit 27:16. Entscheidung fällt in Radeberg.

Clara Pechnig war kaum zu stellen. Zehn Tore erzielte sie für RIO beim klaren Heimsieg über Glauchau/Meerane. Hoffentlich trinkt sie auch vor dem Saisonfinale in Radeberg ausreichend Zielwasser. © Gerhard Schlechte

Am 21. Spieltag der Handball-Sachsenliga verabschiedeten sich die Frauen der HSG Riesa/Oschatz mit einem 27:16 (14:8)-Sieg gegen Aufsteiger HC Glauchau/Meerane von ihrem Heimpublikum.

Die RIO-Handballerinnen präsentierten sich in der WM-Halle mit einer bunt gemischten Truppe, in der auch einige Nachwuchsspielerinnen ihr Können demonstrieren durften. Mit dem klaren Erfolg wurde der Weg zum Saisonfinale um den Sachsenliga-Meistertitel am 22. April in Radeberg geebnet.

Zu Beginn hielten die Westsachsen das Spiel noch offen und führten sogar mit 3:1. RIO agierte mit Doreen Wiersma auf der Spielmacherposition sowie Christin Müller und Julia Funke im Rückraum zu Beginn noch zu fehlerhaft. Bis zum 8:7 gestaltete sich das Spiel eng. Nach einer Viertelstunde hatte sich aber auch die Abwehr der Gastgeberinnen gefunden. Johanna Stein hatte Glauchau/Meeranes Rückraumshooterin Claudia Einenkel gut im Griff. Deren Würfe landete häufig im RIO-Block oder bei Torfrau Anna Schneese. Clara Pechnig münzte mit ihren Flankenläufen die eroberten Bälle mustergültig in Treffer für ihre Mannschaft um, sodass Riesa/Oschatz bis auf 14:8 bis zur Pause davonzog.

Mit einem Zwischenspurt vom 15:10 zum 22:12 war die Partie endgültig zugunsten der Gastgeberinnen entschieden. Das RIO-Trainerteam wechselte nun munter durch, ohne dass es zu einem Einbruch kam. Neben Youngster Anne Sickert stand nun auch Susanne Iwan auf der Platte, die nach Babypause ihr Comeback in der ersten Mannschaft feierte. Die Zuschauer bekamen noch einige schöne Kombinationen zu sehen und feierte den 27:16-Sieg zusammen mit der Mannschaft. Die Spielerinnen bedankten sich anschließend bei ihren treuen Anhängern für die tolle Unterstützung während der Saison.

Am letzten und entscheidenden Spieltag steht am 22. April in Radeberg das große Finale um die Meisterschaft an. Für die Fans besteht die Möglichkeit, von Riesa aus zusammen mit der Mannschaft in dem von der Fahrschule Gerber bereitgestellten Reisebus zum Saison-Highlight zu fahren. (ml)

RIO spielte mit: Zintl – Schneese, Barth, Sickert (2/1), Iwan, Bormann (4/1), Heber (1), Stein (5/1), Müller (4), Keil, Rillich (1), Funke, Pechnig (10/2)

