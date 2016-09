Lockere Generalprobe Die Neudorf/Döbelnerinnen haben die erste Runde des Sachsenpokals gemeistert.

Die Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln sind ihrer Favoritenrolle in der ersten Runde des Sachsenpokals gerecht geworden. Bei Turbine Leipzig aus der Verbandsliga West holte sich die Mannschaft von Daniel Reddiger einen klaren 29:12-Erfolg. Entsprechend zufrieden zeigte sich der HSG-Trainer. „Das Spiel war eine lockere Generalprobe. Es ist aber kein Vergleich gewesen, zudem was uns nächste Woche im ersten Punktspiel erwartet“, so Reddiger. Dann empfangen die Neudorf/Döbelnerinnen des SC DHfK Leipzig.

Bei Turbine hatten die Gäste von Beginn an alles im Griff. Reddiger sprach von einem Start-Ziel-Sieg. In der unbelüfteten Halle war das Spielen nicht unbedingt einfach, zudem durfte kein Klebemittel verwendet werden. Der Trainer lobte vor allem die gute Deckungsarbeit seiner Mannschaft. „Wir haben viele einfache Ballgewinne gehabt und sind dadurch auch zu einfachen Toren gekommen“, so Reddiger. Schon zur Halbzeit lag die HSG-Sieben mit 13:6 in Führung, der Sieg war nie in Gefahr.

Beste Werferin war Maria Ludwig, die sieben Treffer, davon fünf Siebenmeter, erzielte. (DA/fk)

