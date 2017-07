Lochstraße statt Schulstraße Auf der Prioritätenliste von Boxberg stehen auch Straßen in Uhyst. Wann sie repariert werden, steht noch nicht fest.

Es gibt keinen Gehweg und nach dem Abwasserbau sind die Löcher noch tiefer als zuvor.

Uhyst. Die Pläne können sich sehen lassen. Allerdings stehen sie bisher nur auf dem Papier. Für die beiden Teile der Schulstraße und für die Kurze Straße in Uhyst liegen die Zeichnungen und Erläuterungen vor für die Entwurfs- und Genehmigungsphase. Fest stehen auch die voraussichtlichen Kosten für die Bauarbeiten an den beiden Straße. Etwa 350 000 Euro für die ungefähr 520 Meter lange Schulstraße und etwa 120 000 Euro für die rund 170 Meter lange Kurze Straße muss die Gemeinde Boxberg für ihren Ortsteil Uhyst einplanen. Die gute Nachricht: Im Gemeinderat wurden die Ausbaupläne der Verwaltung bestätigt. Es kann also weitergehen mit dem Projekt.

Allerdings fehlen noch die Förderzusagen, so die Boxberger Bauamtsleiterin Cortina Kokles. Und das heißt nichts anderes, als dass eben noch nicht fest steht, wann es losgehen kann mit dem nächsten Planungsschritt, mit dem Ausschreiben der Arbeiten, geschweige denn zwei wichtigen Terminen: Baustart und Freigabe der sanierten Straßen.

Wenn es nach den Uhystern gehen würde, wäre der Straßenbau längst erledigt. Denn dass diese beiden Ortsstraßen in einem so bedauernswürdigen Zustand sind, das hat auch mit dem Bau der Abwasserkanäle zu tun. Die sind allerdings bereits im vergangenen Jahr beendet geworden. Und auch die Anschlüsse, die die Grundstückseigentümer vom Hauptkanal aus in ihre Häuser bauen mussten, sind längst erledigt.

Die Hoffnung, dass direkt im Anschluss an die Kanalarbeiten auch die Straßen in Ordnung gebracht werden, die hat sich aber nicht erfüllt. Und dabei wissen auch die Mitarbeiter im Boxberger Rathaus, dass es in Uhyst einen Sanierungsstau bei Straßen gibt, wie die Bauamtsleiterin sagt. Deshalb sei auch geplant gewesen, gleichzeitig mit dem Abwasserbau die Straßensanierung zu machen. Bereits im Januar 2015 wurde für die Schulstraße wie auch für die Kurze Straße die Priorität eins festgelegt.

Das nützt den Anwohnern allerdings wenig. Zumal gerade die Schulstraße eine der meistbefahrenen Straßen in Uhyst sei, wie Frank Schatte sagt. Denn an ihr liegt der Kindergarten und auch eine Einrichtung für Senioren. Er wohnt mit seiner Familie hier. Zuletzt sei die Straße kurz vor der Wende ausgebaut worden. Wenn jetzt Starkregen fällt, läuft das Wasser auf das Grundstück. Die Schattes hoffen, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Straße in Ordnung gebracht wird. Den Plänen zufolge bekommt die Straße auch Regenwasserkanäle, die in die Entwässerung der Bautzener Straße eingebunden werden.

Immerhin würden regelmäßig die größten Löcher von den Bauhofmitarbeitern geflickt, sagt Ulrike Mehrfort. Sie ist Erzieherin in der Uhyster Kita „Spreezwerge“ und sieht das Thema gelassen. „Unsere Kinder lernen, wie sie gehen müssen. Immer schön aufmerksam und am Zaun entlang“, sagt die Uhysterin. Dass die Schulstraße in Ordnung gebracht werden muss, das steht für sie nicht infrage.

Auch künftig wird es an der Schulstraße keinen Gehweg geben. Das lassen die Fahrbahnbreiten im Abschnitt Süd mit vier Metern und im Abschnitt Nord mit fünf Metern nicht zu. Anders an der Kurzen Straße, wo ein anderthalb Meter breiter Gehweg entsteht. Und eine gute Nachricht gibt es in Sachen Breitbanderschließung: Die Leerrohre dafür werden gelegt.

