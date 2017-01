Loch im Großenhainer Bahndamm Auf 30 Metern soll der Damm mit der Eisenbahnüberführung hier abgetragen und mit breiterem Tunnel wieder aufgebaut werden.

Die Unterführung in Großraschütz. Die Großraschützer Straße ist seit dieser Woche gesperrt. © Anne Hübschmann

Der Bahndamm am Tunnel Großraschützer Straße ist ein Stück weit aufgebrochen. Auf 30 Metern soll der Damm mit der Eisenbahnüberführung hier abgetragen und mit breiterem Tunnel wieder aufgebaut werden. Deshalb ist die Großraschützer Straße seit dieser Woche gesperrt. Höchstens drei Wochen sollen die Arbeiten dauern, bis der Verkehr hier vorerst wieder durch den geöffneten Bahndamm fließen kann. Kommt dann eine Umgehungsstraße, wird bis spätestens Oktober am neuen Bahndamm gearbeitet. Der Verkehr wird in der Zeit um die Baustelle herumgeführt.

zur Startseite