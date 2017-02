Loch im Badesteg an der Blauen Lagune Am Berzdorfer See haben Unbekannte Schaden an einem Steg verursacht. Bauhof-Mitarbeiter aus Schönau-Berzdorf sollen das beheben.

Eine Passantin hat das Loch am Steg an der Blauen Lagune entdeckt.

Mit einer Platte soll das Loch verschlossen werden.

Schönau-Berzdorf. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Loch in den Badesteg an der Blauen Lagune geschlagen. Eine Passantin hat den Schaden entdeckt und der Gemeinde Schönau-Berzdorf mitgeteilt.

Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) hat am gestrigen Donnerstag Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Für ihn sei diese Tat völlig unverständlich. „Unser Bauhof wird das Loch mittels einer Stahlplatte fest verschließen“, erklärt er. Damit soll der Steg in der Winterzeit weiter zugänglich sein für die Seebesucher. „Im Frühjahr werden wir die Holzplatten auswechseln lassen.“ Wann genau das schätzungsweise einen halben Quadratmeter große Loch in die Planken geschlagen wurde, ist nicht klar.

Die Steganlage wurde erst 2014 gebaut, unter anderem als Rastpunkt für Schlauch- und Tretbootfahrer sowie Kanuten. Auch die Rettungswacht nutzt den 32 Meter langen Steg. (SZ/sdn)

