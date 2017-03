Loch an Loch im Scheergrund Der Winter hat vielerorts starke Schäden an Straßen hinterlassen. Besonders schlimm ist es im Scheergrund und in Gleisberg.

Ausweichen unmöglich: Im Scheergrund ist die Kreisstraße auf der gesamten Breite löchrig. Die Straßenaufsicht habe das registriert, heißt es aus dem Landratsamt. Die Reparatur starte jetzt bei milderen Temperaturen. © André Braun

Keine Frage, nach bislang jedem Winter hat es auf den Straßen – egal in welcher Baulast sie liegen – Schäden gegeben. Besonders betroffen sind die ohnehin schon schlechten, mehrfach geflickten Straßen. Das ist gut im Leisniger Ortsteil Scheergrund zu sehen.

Nahe der Bushaltstelle und im Bereich der alten Mühle reiht sich Schlagloch an Schlagloch. Wenn auf der Straße wie am vergangenen Sonnabend anlässlich des Bauernmarktes im Kloster Buch viel Verkehr herrscht, ist ein Ausweichen unmöglich. Da die Schäden häufig die gesamte Straßenbreite einnehmen, bleibt nur übrig, in die teilweise recht tiefen Schlaglöcher zu fahren. Für Radfahrer könnten diese „Krater“ durchaus gefährlich werden, bei Kraftfahrern zumindest nachts, wenn sie die Gefahr weniger gut einschätzen können, zu einer Schrecksekunde führen.

Der Zustand dieses Straßenabschnittes ist den Verantwortlichen in der Landkreisverwaltung offenbar bekannt. „Die Straßenaufsicht ist in dem jeweiligen Zuständigkeitsgebiet täglich unterwegs, um das Streckennetz zu prüfen“, teilt André Kaiser, der Sprecher des Landkreises Mittelsachsen, auf DA-Anfrage mit. „Dabei wird natürlich auch der Zustand in Augenschein genommen.“ Die Mitarbeiter der Straßenaufsicht schafften es, das Straßennetz, für das sie zuständig sind, ungefähr zweimal pro Woche zu befahren.

Die eigentlichen Flickarbeiten gehen Kaiser zufolge mit den milden Temperaturen richtig los. „Die Meistereien entscheiden fast täglich neu anhand des Schadensbildes auf dem jeweiligen, rund 300 Kilometer umfassenden Gebiet, welche Straßen behandelt werden müssen. Daher ist es immer schwer zu sagen, wann welcher Abschnitt konkret dran ist“, so der Sprecher der Kreisverwaltung. Ein „kleine“ Reparatur als Übergangslösung stellte er für den Bereich Scheergrund nicht in Aussicht.

Für längere Zeit Ruhe wäre wahrscheinlich nach einem grundhaften Ausbau des Kreisstraßenabschnittes durch den Ortsteil Scheergrund. Dieser ist nicht nur vom Zustand her schlecht, sondern entspricht zweifellos kaum den Anforderungen an eine Kreisstraße. Im Scheergrund ist die sehr eng, einen Fußweg gibt es auf keiner Seite. Trotzdem ist nach Angaben von André Kaiser in diesem Jahr kein Ausbau dieser Straße geplant.

In einem ähnlich löchrigen Zustand soll das Kreisstraßenstück in der Nähe der Eisenbahnbrücke in Gleisberg sein. Darauf machte Ortschaftsrätin Evelyn Weidler bei der Sitzung am Mittwochabend aufmerksam. Der Hinweis wird an die Straßenmeisterei weitergeleitet.

