Lobby für Lausitzer Produkte Firmenchefs aus der Region machen sich für Lebensmittel aus Sachsen stark.

Wirbt für Lebensmittel aus Sachsen: Maximilian Deharde, Geschäftsführer der Lausitzer Früchteverarbeitung Sohland. © Uwe Soeder

Bautzen. Saft aus Sohland, Wurstwaren aus Bautzen, Eierkuchenmehl aus Großpostwitz – das ist nur eine kleine Auswahl von Lebensmitteln, die im Landkreis Bautzen hergestellt werden. Um auf die Vielfalt der in der Oberlausitz und darüber hinaus produzierten Nahrungsmittel aufmerksam zu machen, wurde vor vier Jahren in Bautzen das Netzwerk Ernährungsgewerbe Sachsen gegründet. Jetzt haben die Mitglieder für die nächsten zwei Jahre einen neuen fünfköpfigen Sprecherrat gewählt. Dem gehören auch Karlheinz Schlenkrich, Geschäftsführer von Wurst- und Fleischwaren Bautzen, und Gunter Pöhle, Chef des Nährmittelherstellers Komet aus Großpostwitz, an. Als Vorsitzender fungiert wie bisher Maximilian Deharde von der Lausitzer Früchteverarbeitung in Sohland. Das teilt die IHK in Bautzen mit.

Das Netzwerk betreibt Lobbyarbeit und Marketing für die rund 20 Mitgliedsunternehmen, kümmert sich aber auch um Erfahrungsaustausch, Fachkräftegewinnung und Weiterbildung der Mitarbeiter. (SZ)

