Lob vom Landesfürst Ministerpräsident Tillich war im Rittergut Limbach zu Gast – und nahm eine Idee zur Integration von Asylbewerbern mit.

Anderthalb Stunden nahm sich Ministerpräsident Stanislaw Tillich (2. v. l.) am Montag Zeit, um sich das Rittergut Limbach anzuschauen. Wilsdruff Bürgermeister Ralf Rother sowie Andreas Stempel und Martin Reinhuber von der Stiftung Arbeit und Leben erklärten ihm das Erfolgsrezept. © Karl-Ludwig Oberthür

Sommerzeit ist für Politiker gern Reisezeit – der Terminkalender ist nur halb so voll mit Sitzungen, Beratungen und Empfängen. Und so nutzt derzeit auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich die Chance, mal abseits von offiziellen Anlässen zu schauen, wie es so läuft im Freistaat. Am Montagmittag kam er dafür ins Rittergut Limbach, um sich über die soziale und ehrenamtliche Arbeit zu informieren.

Seit nunmehr 16 Jahren läuft hier ein umgangreiches Sanierungsprojekt, verknüpft mit der Nutzung als Arbeits- und Wohnstätte, für Sozialprojekte und Kultur. Und noch gehen den Machern die Ideen nicht aus. „Wir haben viele Pläne“, sagt Martin Reinhuber. Er ist Mitglied bei der Stiftung Leben und Arbeit Wilsdruff. In der Stadt ist die Stiftung mittlerweile eine Institution geworden. Ob Schulsozialarbeit oder Seniorentreff, ob Jakobikirche oder die Unterbringung von Flüchtlingen: Wie ein kleines Unternehmen nimmt sich die Stiftung überall dort der Probleme an, wo es auf soziale Kompetenzen und christliche Werte ankommt. Vor diesem Hintergrund wurde Leben und Arbeit auch vor 16 Jahren gegründet. Es war eine Zeit, in der viele Menschen verzweifelten, weil sie keine Arbeit fanden. „Unser Thema war immer die Integration durch Arbeit. Von Anfang an ging es darum, entsprechende Angebote zu schaffen, damit die Menschen beschäftigt sind und wieder einen gesellschaftlichen Wert verspüren“, erläutert Reinhuber, der als Sozialarbeiter bei der Stiftung bald die Fäden in der Hand hielt. Doch es sind auch viele andere Stiftungsräte und Mitglieder, die im Hintergrund mitwirkten, Geld auftreiben, Projekte stemmen.

Wie ein Unternehmen legte die Stiftung los. Noch in der Gründungsphase wurden im Oktober 2001 im von der Stadt als Kapital eingebrachten Rittergut erste Sanierungsmaßnahmen begonnen. 20 arbeitslose Jugendliche halfen dabei. „Damals war das Rittergut bereits am Zerfallen“, berichtet Reinhuber.

Heute floriert es. Mehr als 40 Mitarbeiter sind bei der Stiftung angestellt, ein Teil davon in Limbach. Es gibt ein Arbeitshaus, einen großen Kultursaal, ein Gästehaus. Derzeit im Bau ist die zukünftige Kulturscheune, deren Eröffnung für den 1. Mai 2018 geplant ist. Die Außenhülle der ehemaligen Remise ist bereits saniert, der Innenausbau kann starten. Sobald das Haus fertig ist, soll der bisherige Kultursaal zum Wohnraum umgebaut werden.

Die Stiftung unterhält im Rittergut ein Projekt für gescheiterte Jugendliche und möchte das gerne erweitern. Die Jungs stammen aus zerrütteten Familien, sind Schulabbrecher, kommen mit den Eltern nicht klar. In Limbach wird versucht, Struktur zu vermitteln, den Schulabschluss nachzuholen, eine Lehre aufzunehmen. Es geht um Halt geben und um einen Plan im Leben. „Mancher schafft es, andere nicht“, sagt eine Sozialarbeiterin. Doch die Nachfrage nach solchen Therapieplätzen steigt. „Manche Jungs wachsen in Familien mit Suchtproblemen auf, die schon seit zwei oder drei Generationen bestehen. Die haben keine Vorbilder“, so die Pädagogin. Extrem schwer sei es, solche jungen Männer aus dem Kreislauf herauszuholen.

In den eineinhalb Besuchsstunden hörte der Ministerpräsident den Sozialarbeitern zu, ließ sich von Rentnern des Seniorentreffs über deren ehrenamtliche Tätigkeit berichten, kam mit einigen Machern vom Netzwerk Asyl ins Gespräch. Mehrere Anliegen und Anregungen an die große Politik ließ er notieren – beispielsweise die, minderjährigen Asylbewerbern Ein-Euro-Jobs anzubieten, damit sie außerhalb der Schulzeit nicht nur herumhängen, sondern anpacken und sich ausprobieren.

Ideen hat man auch bei der Stiftung noch genügend und die betreffen vor allem den Ostflügel des Gebäudeensembles mit Gästehaus und zukünftiger Kulturscheune. Der Umsatz in diesem Bereich steigerte sich in den vergangenen Jahren. Gut ausgelastet sei man, sagt Reinhuber. „Viele Anfragen müssen wir leider aus Platzgründen ablehnen.“ Insofern warten alle darauf, dass die Kulturscheune endlich fertig wird. Zumal es für die historischen Kellergewölbe unter der Kulturscheune viele Vorschläge für eine öffentliche Gastronomie gibt. Die Rede ist von gemütlich-rustikalen Räumen mit Kamin, von Tischgrills und Biergarten mit Spielplatz, von regionalen Produkten und einheimischem Bier. Allerdings gibt es für die Kulturscheune eine Finanzierungslücke von rund 400 000 Euro. Man hofft weiter auf Spenden und vielleicht noch einen Nachschlag bei den Fördermitteln. Mit einem Scheck konnte da der Ministerpräsident nicht helfen, aber mit warmen Worten: „Es ist beeindruckend und spannend, was sich hier entwickelt hat. Hier wird nachhaltige Arbeit geleistet.“ Er sprach es und verabschiedete sich in den Spätsommer.

zur Startseite