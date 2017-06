Lob für Uhyster Jubiläum Der Boxberger Ortsteil hat jüngst sein 675-jähriges Bestehen gefeiert. Ein neues Projekt steht aber bereits bevor.

Ein Dankeschön für das gefeierte Ortsjubiläum in Uhyst hat Gemeinderat Horst Jannack in der jüngsten Sitzung ausgesprochen. „Hut ab vor dem, was die Uhyster da geleistet haben“, sagt er. Vor allem, dass alle 18 Boxberger Ortsteile und zahlreiche andere Gemeinden drum herum am Festumzug teilgenommen haben, hat ihn beeindruckt. Dies habe große Symbolkraft gehabt und zeige, wie die Gemeinde über die Jahre zusammengewachsen sei.

Der zweitgrößte Ortsteil der Gemeinde Boxberg hat vom 9. bis 11. Juni sein 675-jähriges Bestehen gefeiert. Im Jahr 1342 ist eine Kapelle des Ortes zum ersten Mal in der Kirchenchronik erwähnt worden. Uhyst zählt damit als einer der ältesten Orte in der Umgebung. Dem Lob schließt sich der Gemeinderat und 1. stellvertretende Bürgermeister Hendrik Scholz an. „Es ist eine gelungene Veranstaltung gewesen in Uhyst“, sagt er. „Ein wunderbares Wochenende.“ Und fragt direkt noch, wann der Bau der Bautzener Straße beginnt, weil Einwohner ihn dazu befragt haben. Jedoch kann Bauamtsleiterin Cortina Kokles dazu keine definitive Antwort geben, weil es sich um eine Kreisstraße handelt und demzufolge das Landratsamt in Görlitz Bauherr ist. Allerdings sei die Planung fertig und ein Antrag auf Fördermittel gestellt. Folglich hängt nun alles davon ab, wie schnell die Unterlagen bearbeitet werden.

zur Startseite