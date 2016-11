Lob für Markt, Kritik an Eröffnung Die ersten Reaktionen der Pirnaer auf den Weihnachtsmarkt sind positiv. Aber wer hat am Zeitplan zur Eröffnung geschraubt?

Wie immer liebevoll gestaltet: das Pyramiden-Anschieben auf dem Dohnaischen Platz. © Andreas Weihs

Schön gestaltet, angenehme Atmosphäre, das Angebot für Kinder etwas besser als in den vergangenen Jahren, die Preise okay. Das sind erste nicht-repräsentative Eindrücke der Pirnaer von ihrem Weihnachtsmarkt, die die SZ bei einer kleinen Umfrage am Wochenende gesammelt hat. Besonders gelobt wurde die Dampfeisenbahn auf der Nordseite des Rathauses, die Kinder und Eltern gleichermaßen begeistert – trotz der langen Schlangen, die sich für Mitfahrer hier bilden. Es gibt allerdings auch Kritik: So bemängeln einige, dass das Angebot auf dem Markt gar nicht so viel größer ist als in den vergangenen Jahren.

Für Verwunderung sorgte die Markteröffnung am Freitagnachmittag. Sie fand nicht wie üblich 17 Uhr, sondern schon 16 Uhr statt – fast parallel zum traditionellen Anschieben der großen Pyramide auf dem Dohnaischen Platz. Dort ging es 15.30 Uhr los, und die Aktiven vom der BID-Initiative Breite Straße fühlten sich ein bisschen gehetzt. Allerdings war an der Pyramide das Publikum entgegen aller Befürchtungen zahlreich, die Schaulustigen genossen Bratwurst, Glühwein, Riesenstollen und ein Ständchen der Lessing-Hortkinder.

Bei der Eröffnung des Canalettomarktes mit dem Oberbürgermeister hingegen fand sich zu ungewohnter Zeit kaum Publikum vor der Bühne.

