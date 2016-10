Lob für geglückte Rettungsaktion Im ASB-Pflegeheim verschwand im September eine 101-Jährige. Ein Hubschrauber fand sie. Jetzt wird den Helfern Danke gesagt.

Per Polizeihubschrauber wurde die Seniorin gefunden. © SZ/Uwe Soeder

Es war ein nervenaufreibender Abend für Christian Kowalow, den Leiter des ASB-Seniorenpflegeheims in Neustadt. Am 24. September verschwand eine Bewohnerin. Eine 101-jährige Frau hatte die Einrichtung an der Berthelsdorfer Straße am Nachmittag mit einem Rollator verlassen. Abends war sie nicht zurückgekehrt. Das Pflegeheim schaltete die Polizei ein. Ein Großaufgebot war in Neustadt im Einsatz. Mehrere Polizisten, ein Spürhund und ein Hubschrauber suchten nach der vitalen Seniorin ab. Am späten Abend die gute Nachricht: Die Hubschrauberbesatzung hatte die Frau wohlbehalten entdeckt.

Nachdem die Suche so gut ausging, will sich Christian Kowalow nun bei den Rettern bedanken. Auch im Namen der Angehörigen der 101-Jährigen. „Sowohl Ihre, als auch unsere Arbeit wird immer als normal angesehen, gern kritisiert und findet in der Öffentlichkeit oftmals nicht die Wertschätzung, die wir uns erhoffen“, schreibt er an die Einsatzkräfte. Deshalb möchte er sich bei allen Beteiligten, allen voran der Polizei, der eingesetzten Hundestaffel sowie der Hubschrauberbesatzung bedanken. Durch die gemeinsame Hilfe konnte die Frau nach wenigen Stunden gefunden werden. Die Seniorin sei noch am selben Abend zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Klinik hätte sie schon nach zwei Tagen verlassen können – ohne erkennbare Verletzungen. „Wir können zukünftig, trotz aller Aufmerksamkeit und der uns auferlegten Fürsorgepflicht, derartige Ereignisse nicht ausschließen“, sagt er. Das ASB-Pflegeheim sei ein offenes Haus. Bewohner wollen und dürfen dieses verlassen. Kowalow wisse aber, dass er und seine Mitarbeiter in Krisensituationen professionelle Unterstützung erhalten würden. Von Einsatzkräften, die auch deren Situation achten und verstehen würden.

