Lob für die Pokale Der Galand-Cup am Wochenende in Kamenz brachte Kindern die Bewegung näher. Und er diente dem Sonnenstrahl-Verein.

Am Wochenende wurden diese wunderschönen Pokale beim Galand-Cup in Kamenz vergeben. Sie wurden von Sponsoren gespendet, die damit auch dem sozialen Zweck der Veranstaltung dienten. Es geht um die Kinderkrebshilfe. © privat

Kamenz. SZ-LeserJörg Demski gehörte zu den Besuchern des Galand-Cups, der am vergangenen Wochenende in Kamenz über die Bühne ging. Er ist des Lobes voll über das vom SV Einheit Kamenz organisierte Event. „Was der Verein auf die Beine gestellt hat, findet man so schnell nicht wieder.“ Ein Fußballcup für Kinder und Jugendliche, wo Freude am Sport vermittelt werde, die gleichzeitig in eine Spendenaktion für den Dresdner Verein Sonnenstrahl mündet – was könne es Besseres geben? „Alle, die mithalfen und so für einen reibungslosen Ablauf sorgten, waren erfüllt von der Freude an der guten Sache.“ Es wurden viele Sponsoren gewonnen, was im Grunde sogar über die Möglichkeiten einer Kleinstadt hinaus gehe, so Jörg Demski. Auch auf diese Weise wurde es möglich, spektakuläre Medaillen und Pokale an die Kinder zu übergeben, was zur guten Gesamtstimmung natürlich beigetragen habe. „Es war ein aufregendes, anstrengendes und für alle Mitwirkenden sehr erfolgreiches Wochenende. Dass der Sonnenstrahl-Verein so in aller Munde ist, zeigt das großartige Miteinander in Kamenz. Vielen Dank an alle Mitstreiter!“ Die Spendenaktion für krebskranke Kinder gehe weiter, über das Gesamtergebnis werde der Verein berichten, sobald das Projekt abgeschlossen ist.

