Lob für Deutsche Meisterschaft Der Leichtathletikverband Sachsen würdigt die professionelle Vorbereitung des Sportereignisses in der Weinau.

Der Vizepräsident Breitensport des Leichtathletik-Verbandes Sachsen, Jörg Fernbach lobt in einem Bericht die Leichtathleten der HSG Turbine Zittau und alle freiwilligen Helfer für die Durchführung der Deutschen Seniorenmeisterschaft der Leichtathleten Anfang Juli im Weinauparkstadion. Über 1 000 Sportler aus allen Teilen der Republik gingen bei der Meisterschaft an den Start. Die HSG Turbine Zittau sei erprobt in der Durchführung großer nationaler und internationaler Wettkämpfe und habe diese immer klasse vorbereitet, so Fernbach. Mit den Europameisterschaften 2012 und den Deutschen Meisterschaften 2015 konnten die Zittauer umfangreiche Erfahrungen sammeln und haben diese 2017 wieder bestens angewandt. Der Vizepräsident dankte in seinem Bericht außerdem der Stadtverwaltung Zittau unter Leitung von Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und den zahlreichen Sponsoren für die breite Unterstützung. Diese Meisterschaften in dieser Qualität durchzuführen sei aber auch nur möglich, wenn neben den Organisatoren das entsprechend qualifizierte Personal zu Verfügung stehe. In Zittau stand es mit großer Einsatzbereitschaft zur Verfügung, so Jörg Fernbach. (mh)

