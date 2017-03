Llambi lächelt Der RTL-Juror zeigt sich zur Meißner Ballnacht leutselig und erweist sich als Fußballkenner.

Ein Profi in seinem Element: RTL-Juror und Ex-Turniertänzer Joachim Llambi hat am Sonnabend im Meißner Burgkeller die ausverkaufte fünfte Auflage der Ballnacht moderiert. © Claudia Hübschmann

Das hört er gern, der frühere Turniertänzer Joachim Llambi. Seine Miene hellt sich auf. „Ich bin heute hierhergekommen, um mit meinem Mann zu tanzen“, sagt ihm Schlagersängerin und MDR-Moderatorin Uta Bresan ins Mikrofon. Das kleine Interview füllt eine der kurzen Pausen zwischen den vier Gängen des Menüs zur 5. Meißner Ballnacht. Llambi ist als Stammgast und Unterhalter erneut dabei.

Der Burgkeller über Meißens Dächern hat sich an diesem Sonnabendabend zu einem Ballsaal herausgeputzt. Erstaunlich, was in diesem Haus steckt. Die Kronleuchter glänzen über weiß gedeckten Tischen mit Meissener Porzellan und flackernden Kerzen. Exakt 209 Gäste haben sich über das Wiener Café und den großen Saal verteilt. Mit Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) wäre es eine gerade Zahl geworden. Der Rathauschef darf fehlen, weil er heute Geburtstag feiert.

Mit kleinen Schritten fliegt Burgkeller- Chefin Tessa Barth vorbei, in der Hand eine goldene Meissen Clutch mit Schwertern, ein Handtäschchen. Wie schafft sie das nur, mit der Schleppe ihres glitzernden Ballkleids so schnell zu sein? Hier gibt es ein Küsschen, dort einen Plausch. Christian Riedel vom Großenhainer Geflügelhof hat sich einen Platz an der Tanzfläche gesichert. Alexandra Prinzessin zur Lippe freut sich, gemeinsam mit ihrem Mann Georg Prinz zur Lippe die Weine des familieneigenen Weinguts auf der Karte zu finden. Aus Dresden sind Beate und Roland Zwerenz nach Meißen gekommen. Sie führen die Messegesellschaft Ortec in Dresden. Mit der Haus 2017 haben sie am vergangenen Wochenende gerade erst eine sehr erfolgreiche Veranstaltung hinter sich gebracht.

Rote Bullen im Dynamo-Land

Überhaupt, wer sich draußen auf dem Domplatz unter den Nummernschildern umschaut, wird viele Autos aus Dresden finden. Der Semperopernball lässt die Landeshauptstadt zwar wie eine große Ball-Metropole wirken. Der Schein trügt allerdings. Dieses Jahr pausiert der Operettenball wegen des Umzugs von Leuben ins Kulturkraftwerk Mitte. Bereits mehrere Jahre fehlt der Landespresseball. Einige Neujahrsempfänge – zumeist auch mit der Gelegenheit zum gepflegten Gesellschaftstanz verbunden – sind ersatzlos aus dem Programm verschwunden. Hotelier Andreas Barth hat insofern mit seiner Meißner Ballnacht eine Marktlücke entdeckt und erfolgreich zu besetzen gewusst. In seinem Burgkeller geht es fast schon familiär zu. Das allerdings auf höchstem Niveau.

Hoteldirektor Ronny Hoppe wirbelt rastlos durch die Räume, dirigiert virtuos seine Kellner-Truppe und erfüllt Sonderwünsche. Kurz dürfen die fleißigen Helfer eine Pause einlegen. Mit Torwart-Legende Perry Bräutigam hat sich Joachim Llambi ein neues Opfer ans Mikrofon geholt. Das ist kühn im Dynamo-Land. Der vor allem als Keeper des DDR-Oberligisten Carl Zeiss Jena bekannt gewordene Bräutigam arbeitet derzeit als Repräsentant des oft abfällig als „Dosen-Club“ bezeichneten Bundesliga-Zweitplatzierten RB Leipzig.

Doch Llambi macht schnell klar, worum es ihn geht. Er freue sich über den Erfolg der Rasenballsportler aus dem Messestand, weil dieser insgesamt der Region gut tue und zeige, welches Potenzial in Ostdeutschland stecke. Geschickt baut Perry Bräutigam den Dynamo-Anhängern eine Brücke. Er verweist auf Stefan Kutschke, der in der Saison 2012/13 mit zehn Toren, zwei davon in den Relegationsspielen, wesentlich zum Aufstieg der Leipziger in die dritte Liga beitrug. Mit elf Toren und fünf Vorlagen für Dynamo Dresden befindet sich der Angreifer aktuell in Top-Form.

Landespolitik im Walzertakt

Genug geplaudert, genug geschlemmt. Die Sakkos zeigen langsam Falten. Den Abschluss des Menüs bildet ein grandioses Mousse au Chocolat von Küchenchef Joachim Herz, als Kontrapunkt mit etwas Kaffeesalz versehen. Nicht unbedingt jedermanns Sache, trotzdem ein geschmacklich interessantes Experiment.

Bei Tessa und Andreas Barth steigt der Puls. Fridtjof Laubner bringt seine Galaband für den Wiener Walzer in Position. Joachim Llambi macht wahr, was er zuvor schon angekündigt hatte. Er schnappt sich die Meißner CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge – in dunkelrotem Kleid mit Meissen-Anhänger – für den Eröffnungstanz. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei – schon geht es los im Dreivierteltakt. Der Saal schwingt sich ein, und Llambi lächelt.

zur Startseite