Lkw verliert Räder auf der A 14 Bei Leisnig verliert der Trucker zwei Reifen und kracht in die Leitplanken. Der Fahrer hat Glück.

Dieser Unfall hätte schlimm ausgehen können: Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Iveco-Lkw war am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn 14 in Richtung Leipzig unterwegs, als sich in Höhe der Ortschaft Leisnig plötzlich das rechte Zwillingsrad an seiner Zugmaschine löste und der Lastwagen in die rechte Leitplanke krachte. Der Fahrer bremste daraufhin noch einmal stark – und verlor auch noch das linke Zwillingsrad, touchierte die Mittelleitplanke und verlor Teile schließlich auch noch seiner Ladung, die sich auf beiden Fahrbahnen verteilte. Laut Polizei wurde bei dem Unfall jedoch niemand verletzt. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 3 000 Euro. (DA)

