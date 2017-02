Lkw verliert Auflieger auf B96 Zwischen Dresdener und Äußerer Weberstraße in Zittau ist der Vorfall passiert. Ein Bergungsunternehmen musste mit schwerer Technik anrücken.

Auf dem Foto ist zu sehen, dass sich der Auflieger gelöst hat. © privat

In der Nacht zum Montag hat ein Lkw in Zittau plötzlich seinen Auflieger verloren. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen halb eins an der Kreuzung zwischen Dresdner Straße und Äußerer Weberstraße. „Offenbar hatte sich der Auflieger während der Fahrt gelöst“, teilt Polizeisprecher Tobias Sprunk mit. Die B96 war daraufhin bis gegen 5.30 Uhr voll gesperrt.

„Das haben wir auch nicht alle Tage“, sagt Klaus Dussa Geschäftsführer des gleichnamigen Bergungsunternehmens, das zur Hilfe gerufen worden war. „Der Anhänger löste sich einfach und rollte einige Meter auf der Straße zurück“, erzählt er. Verletzt hat sich niemand. Andere Autos wurden nicht beschädigt. Eine Bordsteinkante brachte den Auflieger schließlich zum Stehen.

Die Mitarbeiter des Bergungsunternehmens rückten mit einem Kran an, um den Auflieger wieder auf Spur zu bringen. Der Anhänger musste leicht angehoben, die alte Zugmaschine entfernt und eine neue darunter gefahren werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Wie sich der Auflieger lösen konnte, wird derzeit in einer Werkstatt überprüft. (SZ/sod)

zur Startseite