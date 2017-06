Lkw-Unfall auf der Autobahn Drei Lastwagen sind am Montagmorgen auf der A 17 ineinander gefahren. Bei dem Unfall werden drei Menschen verletzt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bei dem Volvo, der Klimaanlagen geladen hatte, ist das Führerhaus eingedrückt. © Marko Förster Bei dem Volvo, der Klimaanlagen geladen hatte, ist das Führerhaus eingedrückt.

Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Drei Lkws sind am frühen Montagmorgen auf der A 17 kurz nach der tschechischen Grenze ineinander gerast. Zwischen Harthetunnel und Parkplatz „Am Heidenholz“ fuhr ein Lastwagen der Marke Volvo in einen vor ihm fahrenden Scania. Grund war offenbar, dass wegen Grenzkontrollen die Fahrbahn eingeengt war. Der Scania wurde wiederum in einen dritten Lkw geschoben. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt: der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer und der Scania-Fahrer.

Der Schaden summiert sich auf rund 50 000 Euro. Bei dem Volvo, der Klimaanlagen geladen hatte, wurde das Führerhaus eingedrückt. Beide Fahrzeuge werden am Vormittag geboren. Der ADAC beseitigte ausgelaufene Flüssigkeiten. Aktuell wird der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mf)

zur Startseite