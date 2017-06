Lkw überfährt Radfahrer Sirenen-Geheul von Rettungswagen ist am Mittwochnachmittag allenthalben in Meißen zu hören gewesen.

Unter dem Lkw war ein Fahrrad zu sehen. Der Besitzer wurde schwer verletzt in die Elblandklinik gebracht. © Roland Halkasch

Sirenen-Geheul von Rettungswagen ist am Mittwochnachmittag allenthalben in Meißen zu hören gewesen. Mehrere teils schwere Unfälle waren der Anlass.

So ereignete sich eine folgenreiche Kollision auf der Niederauer Straße. Gegen 14.30 Uhr stieß ein Lkw, der in die Einkaufs- und Liefergenossenschaft einbiegen wollte, mit einem Radfahrer zusammen. Die verunfallte Person war auf dem Fuß- und Radweg offenbar mit einem Fahrrad unterwegs. Ein solches war jedenfalls unter dem Lkw zu sehen. Der Mann wurde schwer verletzt in die Elblandklinik gebracht.

Ebenfalls in den Nachmittagsstunden stießen drei Fahrzeuge auf der Elbtalbrücke zusammen. Sie kamen aus Richtung Schottenbergtunnel. Die Blockade der Fahrspur führte zu einem Stau. (SZ/jm/pa)

