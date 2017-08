Lkw-Transporte nicht mehr notwendig Die Einwohner von Schlegel können jetzt morgens wieder länger ausschlafen. Die größte Verkehrsfrequenz hat es in den vergangenen vier Wochen gegeben.

Die Einwohner von Schlegel können jetzt morgens wieder länger ausschlafen. In den vergangenen Wochen sind ab früh um sechs unzählige tonnenschwere Lkw durch den Ort gefahren, wie Anwohner berichten. Auf SZ-Anfrage erklärt Frank Scholze, Geschäftsführer der Osteg GmbH Zittau, dass es sich dabei um Transporte von Erdmassen zur Rekultivierung der alten Sandgrube gehandelt habe. Die Sandgrube, die seit zwölf Jahren von der Zittauer Baufirma betrieben wird, sei laut Scholze erschöpft und werde nun wieder als naturnaher Lebensraum hergestellt. Die größte Verkehrsfrequenz habe es in den vergangenen vier Wochen gegeben.

Nun seien vorerst keine Transporte mehr notwendig, da sich die Rekultivierung der alten Sandgrube in den letzten Zügen befindet und in etwa zwei Monaten abgeschlossen sein wird. Es könnte sein, schränkt Scholze ein, dass nach der naturnahen Umgestaltung zuviel Erdmasse angeliefert wurde und diese wieder abtransportiert werden muss. Der Osteg-Chef bittet die Anwohner um Verständnis, für die zeitlich befristeten Lkw-Transporte und die damit verbundene Verkehrsbelastung. Sowohl in der jüngsten Ortschaftsratssitzung als auch bei der SZ hatten sich Schlegler gemeldet und über den Lkw-Verkehr beklagt. Vor allem hatte die Anwohner gestört, dass die tonnenschweren Fahrzeuge bereits früh ab sechs Uhr unterwegs sind. Das sei dem Sommer geschuldet, erklärt Scholze. (SZ/jl)

