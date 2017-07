Lkw stürzt in Graben – alte B 178 dicht Am Donnerstagvormittag ereignete sich der Unfall bei Großhennersdorf. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Abendstunden hin.

Symbolbild. © dpa

Großhennersdorf. Ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag sorgte am Donnerstag im Landkreis für Verkehrsbehinderungen. In Großhennersdorf war gegen 10.45 Uhr ein Volvo-Sattelzug nach rechts von der alten B178/Zittauer Straße abgekommen und etwa drei Meter tief die Böschung hinabgestürzt. Der Lastzug blieb auf der Seite liegen.

Nach Polizeiangaben blieb der 44-jährige Fahrer unverletzt. Allerdings erwies sich die Bergung als kompliziert. Die Straße musste im Tagesverlauf bis in die Abendstunden gesperrt werden. Eine großzügige Umleitung wurde eingerichtet. Die Polizei rechnet damit, die Bergungsarbeiten am Donnerstag, gegen 22 Uhr, abschließen zu können.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 50 000 Euro. (szo)

