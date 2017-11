Lkw stößt mit Transporter zusammen Der Unfall passierte bei Reichenbach. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden.

Der Lkw kippte auf den Transporter. © Danilo Dittrich

Reichenbach. Ein Transporter ist am Dienstagnachmittag an der Kreuzung der S124 mit der S1 bei Reichenbach mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Transporter war aus Biesig in Richtung Reichenbach unterwegs. Lkw kippte dabei seitlich auf den Transporter.

Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in ein Klinikum gebracht werden. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz gegenüber der SZ mit. Eine Straßensperre oder Verkehrsbehinderungen gab es laut Polizei nicht. (szo)

