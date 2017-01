Lkw steht quer auf der Autobahn Durch einen Eisregenschauer kam ein Sattelzug auf der A 14 ins Schleudern, rutschte in den Straßengraben und blockierte die Autobahn am Montagabend.

zurück Bild 1 von 3 weiter Am Montagabend kam ein bulgarischer Fahrer eines österreichischen Sattelzuges auf der Autobahn 14 ins Schleudern. Die Fahrbahn war durch plötzlichen Eisregen spiegelglatt. © Roland Halkasch Am Montagabend kam ein bulgarischer Fahrer eines österreichischen Sattelzuges auf der Autobahn 14 ins Schleudern. Die Fahrbahn war durch plötzlichen Eisregen spiegelglatt.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da der Lkw in den Straßengraben gerutscht und sich ins Erdreich eingegraben hatte.

Der Schaden des Aufliegers hielt sich in Grenzen, an der Scania-Zugmaschine entstand vermutlich Totalschaden.

Blitzeis war der Grund, weshalb ein Fahrer eines Sattelzuges die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Am Montag kam es gegen 20.30 Uhr am Autobahndreieck Nossen, auf der Überfahrt von der A 14 zur A 4 zu einem glättebedingten Verkehrsunfall. Während eines Eisregenschauers verlor der bulgarische Fahrer eines österreichischen Sattelzuges die Kontrolle über seinen Laster. Der mit Fleisch beladene Lkw geriet ins Schleudern, rutschte in den Straßengraben und stellte sich quer. Der Trucker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Während der Auflieger nur geringe Schäden davon trug, erlitt die Scania-Zugmaschine vermutlich Totalschaden. Die Bergungsarbeiten zogen sich in die Länge, da sich der Lkw mit der Antriebsachse tief ins Erdreich eingegraben hatte. Außerdem waren die Bremsen am Laster fest und die Lenkung blockiert.

Immer wieder musste die Fahrbahn in Richtung Dresden gesperrt werden. Ansonsten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. (R. Halkasch)

zur Startseite