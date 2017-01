Lkw stecken am Burkauer Berg fest In der Nacht zum Donnerstag ging am Burkauer Berg fast nichts mehr. Laster verstopften die Autobahn.

Am Burkauer Berg ging in der Nacht fast nichts mehr. © Rocci Klein

Heftiger Schneefall brachte den Verkehr auf der Autobahn am Burkauer erneut fast zum Erliegen. Wie bereits am Mittwochmorgen und Nachmittag machte der viele Schnee und die glatten Straßen den Lasterfahrern das Leben zur Hölle. Am Burkauer Berg ging ab 1 Uhr kaum noch etwas. Dutzende Laster stellten sich quer, wühlten durch den Schnee und kamen nicht mehr vom Fleck. Immer wieder drängelten sich Pkw waghalsig durch die rutschenden Laster, einen Zusammenstoß gab es aber nicht. „Einige Lkw waren mit Sommerreifen unterwegs. Oft mussten Schneeketten aufgezogen werden“, so Martyna Fleischmann von der Pressestelle der Polizei.

Es kam bis zum frühen Morgen zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn. „Diese musste für längere Zeit gesperrt werden, weil auch Räumfahrzeuge den Berg nicht raufkamen“, so Fleischmann. Mehrere Winterdienstfahrzeuge waren im Dauereinsatz, um die Fahrbahn in Richtung Dresden freizuräumen. Kurz vor 4 Uhr rollte der Verkehr dann wieder besser. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr bis zur Abfahrt Uhyst. (szo)

zur Startseite