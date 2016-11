Lkw sorgt für Vollsperrung auf A14 Auf der Autobahn 14 bei Grimma hat ein verunglückter Lastwagen am Montag für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt.

Auf der Autobahn 14 bei Grimma hat ein verunglückter Lastwagen am Montag für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Das Fahrzeug blockierte nach einem Unfall die Fahrbahn in Richtung Magdeburg, wie ein Polizeisprecher in Leipzig erklärte.

Der Wagen hatte Stahlplatten geladen, die auf die Fahrbahn stürzten und teils bis auf die Gegenseite ragten. Laut Polizei dauern die Bergungsarbeiten voraussichtlich bis zum Mittag.

Der Fahrer hatte in der Nacht die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen die Mittelleitplanke geprallt. Grund war ein geplatzter Reifen. Der Mann wurde leicht verletzt. (dpa)

Die aktuellen Verkehrsinformationen der Polizei finden Sie hier.

zur Startseite