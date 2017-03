Lkw schiebt Autos aufeinander

Unbelehrbarer Trunkenbold setzt sich wieder aufs Rad

Pirna. Zwei Nächte, zwei Promille, eine Straße: Ein 33-Jähriger wurde Montagnacht in Pirna abermals deutlich angetrunken auf dem Fahrrad gestoppt, nachdem er schon in der Nacht zu Sonnabend in die gleiche Situation geraten war. In beiden Nächten wurde der junge Mann von den Polizisten kurz nach Mitternacht auf der Rottwerndorfer Straße erwischt und fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Gegen den 33-Jährigen wird nun wiederum wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (SZ)