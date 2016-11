Lkw-Reifen fliegt durch die Luft Mit voller Wucht landet der geplatzte Lkw-Reifen auf einem Skoda. Die beiden 65-jährigen Insassen wurden leicht verletzt. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Hainichen/A4. Glück im Unglück hatten zwei 65-jährige Insassen eines Pkw Skoda, die auf der Autobahn in Richtung Chemnitz unterwegs waren. Am Samstag, gegen 13.20 Uhr, platzte einem Lkw Volvo ein Reifen, in dessen Folge er mit dem Skoda der beiden Frauen kollidierte. Er touchierte weiterhin die Leitplanke, die auf 20 Metern Länge aus der Verankerung gerissen wurde und dann in die Fahrspur Richtung Dresden ragte. Der Skoda wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Zum Glück wurden die beiden Frauen nur leicht verletzt.

Die Autobahn war bis 15 Uhr komplett in Richtung Chemnitz gesperrt und in Richtung Dresden blieb der linke Fahrstreifen auf Grund der beschädigten Leitplanke bis 17.45 Uhr nur eingeschränkt nutzbar. Vor Ort waren die Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei, eine Firma zur Reinigung der Unfallstelle sowie der Havariekommissar im Einsatz. Insgesamt entstanden rund 23.000 Euro Sachschaden. (DA)

