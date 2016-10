Lkw rast durch Großschweidnitz Die Polizei hat am Montag die Geschwindigkeit auf der S148 kontrolliert. Die meisten Fahrzeuge hielten sich an Tempo 50.

Symbolbild. © Thomas Eichler

Der Verkehrsüberwachungsdienst hat am Montagvormittag gemeinsam mit Beamten des Polizeireviers Zittau-Oberland die Geschwindigkeit auf der S148 in Großschweidnitz kontrolliert. Darüber informiert Sprecher Tobias Sprunk. Während der zweistündigen Durchfahrts- und Anhaltekontrolle erfasste die Technik insgesamt 887 Fahrzeuge. 19 davon hielten sich nicht an das vorgeschriebene Tempolimit von 50. Am schnellsten fuhr ein Lkw, den die Beamtne mit einer Überschreitung von 40 Kilometern pro Stunde blitzten. Die Bußgeldstelle wird sich mit den Fällen befassen. (szo/tc)

