Lkw rammt Mast In Kreischa musste die Feuerwehr Unfallfolgen beseitigen, bevor die Straße wieder freigegeben werden konnte.

In Kautzsch war zuerst die Feuerwehr im Einsatz, dann musste die Telekom ran, um den Unfallschaden zu beheben. © Tino Plunert

Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde ein Telefonmast bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Kreischa-Kautzsch. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer eines Lkw rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mast. Durch den Aufprall wurde er beschädigt und ragte schräg über die Straße. Die Polizei nahm den Unfall auf, die Feuerwehr sperrte die Straße. Im Laufe des Tages sollte der Schaden behoben werden.

Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 4 weiter Kind bei Unfall verletzt Freital. Ein zwölfjähriger Junge musste am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht werden. Er fuhr mit seinem Fahrrad kurz nach dem Mittag auf dem rechten Gehweg der Burgker Straße aus Richtung Dresdner Straße kommend. In Höhe des Stadions überquerte er plötzlich die Straße, es kam zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Opel Astra (Fahrer 25), schildert die Polizei. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (SZ) Reh überlebt Kollision mit Auto nicht Dippoldiswalde. Ein Wildunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der S190 im Dippoldiswalder Ortsteil Reichstädt ereignet. Ein Mitsubishi Space Star ( Fahrer 37 Jahre alt) stieß mit einem Reh zusammen. Angaben zur Schadenshöhe am Pkw liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Das Reh erlag seinen Verletzungen. (SZ) Motorrad streift Lkw Dippoldiswalde. Der Fahrer (32) einer Kawasaki Ninja wollte am Mittwochnachmittag zwischen Dippoldiswalde und Reichstädt einen Lkw MAN überholen. Dabei kam er ins Straucheln und streifte mit der Maschine die hintere linke Fahrzeugecke des Lkw. In der Folge stürzte der 32-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Zusammenstoß mit Gegenverkehr Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Ein VW Passat (Fahrer 42) geriet am Mittwochmorgen zwischen Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Wünschendorf ausgangs einer Rechtskurve ins Rutschen und stieß mit einem entgegenkommenden Audi (Fahrerin 31) zusammen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 7000 Euro.

