Lkw-Planen aufgeschlitzt An einer Raststätte auf der A 4 in Wilsdruff schlitzten unbekannte Täter die Planen von drei Sattelzügen auf und stahlen Reifen.

Die Täter schlitzten die Planen von drei Sattelzügen an der Raststätte der A 4 auf. © Tino Plunert

Wilsdruff. Unbekannte zerschnitten die Planen von drei Sattelzügen und stahlen Fernsehgeräte und Reifen. In der Nacht zum Dienstag machten sich die Planenschlitzer an drei Sattelzügen aus Litauen, der Slowakei und aus Ungarn an der Raststätte „Dresdner Tor“ zu schaffen.

Die Täter sahen sich die Lkw-Ladungen an und stahlen im Anschluss fünf Fernsehgeräte sowie rund 100 Pkw-Reifen von zwei Aufliegern. Vom dritten Auflieger wurde nichts gestohlen. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 21 000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1 500 Euro, teilt die Polizei mit. (szo)

