Lkw-Plane geschlitzt Die mögliche Beute sagte den unbekannten Täter wohl nicht zu.

Schon wieder haben Planenschlitzer ihr Unwesen getrieben. In der Nacht zum Sonnabend hatte ein in der Max-Planck-Straße abgestellter Sattelzug das Interesses unbekannter Täter geweckt. Sie schlitzen an einer Stelle die Plane des Sattelaufliegers auf, um auf die Ladefläche zu schauen.

Vom geladenen Zucker fehlt jedoch nichts. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (DA)

