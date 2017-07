Lkw nach Einbruch in Gaststätte gestohlen Unbekannte sind in der Nacht zu Sonnabend in ein Chinarestaurant eingebrochen. Weil sie in den Räumen offenbar nichts wertvolles fanden, nahmen sie den Lkw der Firma mit.

Unbekannte Täter zerschlugen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Fensterscheibe eines Chinarestaurants und drangen so in das Lokal ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel und den dazugehörige weißen Lkw Citroen Nemo. Der Fahrzeugschein befand sich im Fahrzeug. Der Zeitwert des Fahrzeuges ist noch nicht bekannt. (SZ)

