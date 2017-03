Lkw mit Schrott im Kreisverkehr umgekippt

Der Laster kippte aus noch unbekannter Ursache. © Wehnert

Görlitz. An der Nieskyer Straße in Höhe der Anschlussstelle zur A 4 ist am Mittwochnachmittag ein mit Schrott beladener Laster umgekippt. Der Laster fuhr in den dortigen Kreisverkehr und verunfallte, wie ein Sprecher der Görlitzer Feuerwehr bestätigte, die 15.04 Uhr alarmiert wurde.

Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, stürzte die Mercedes-Zugmaschine mit der Containermulde auf die rechte Seite, der Anhänger blieb stehen. Teile der Ladung fielen neben die Fahrbahn. Der 43 Jahre alte Fahrer verletzte sich und wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Offenbar war er von der Autobahn kommend zu schnell in den Kreisverkehr gefahren.

Ein Bergungsunternehmen wird den Laster demnach aufrichten. Währenddessen wird die Bundesstraße voll gesperrt. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern werden, ist noch unklar. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen etwa 20 000 Euro. (szo)

Dieser Beitrag wurde um 17.14 Uhr aktualisiert.

