Lkw landet im Vorgarten Ein tschechischer Lastwagen und ein Pkw stoßen auf der B 6 in Keilbusch zusammen. Die Straße ist stundenlang gesperrt.

Der Fahrer diese Pkw verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden Sattelzug Scania zusammen. Der schleuderte in ein Grundstück und kippte um.

20 Tonnen Raps verteilten sich auf der Straße.

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu dem Unfall.

Am Lkw entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von 80 000 Euro, am Pkw von 5 000 Euro. Der Schaden, welcher auf dem Grundstück angerichtet wurde, wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Chaos im Berufsverkehr am Montagnachmittag. Von 14.30 Uhr an ist die Bundesstraße 6 in Keilbusch für mehrere Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung zieht sich voraussichtlich bis in die Abendstunden hin. Ein mit Raps beladener Lastkraftwagen aus Tschechien war mit einem Pkw Audi A 2 zusammengestoßen und landete in einem Garten. Der Lkw und seine 20-Tonnen-Ladung verteilten sich quer auf der Straße. Eine Spedition aus Tschechien wurde angefordert, um den Lkw zu bergen.

Wie Thomas Geithner von der Polizeidirektion Dresden sagte, sei der Pkw-Fahrer abgelenkt gewesen, möglicherweise durch eine Wespe. Jedenfalls geriet er auf die Gegenfahrbahn. Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, doch beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 49 Jahre alte Lkw-Fahrer und der 54-jährige Audifahrer wurden leicht verletzt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu dem Unfall. Diese mögen sich bitte in der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 03514832233 melden. (SZ/jm)

