Lkw landet im Graben Der Unfall passierte in Ebersbach-Neugersdorf. Die S148 / Löbauer Straße ist deswegen laut Polizei voraussichtlich noch bis Montagmittag gesperrt.

Erster Schnee und Glätte waren die Ursache für den Unfall. Das Führerhaus des Lkw kippte dabei leicht in den Graben. © Danilo Dittrich

Ebersbach-Neugersdorf. Ein Lkw ist am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr von der Löbauer Straße in Ebersbach-Neugersdorf abgekommen und in einem Graben gelandet. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte und kam dann vor einem Bach zum Stehen. Das Führerhaus kippte dabei leicht in den Graben.

Vermutlich sei der Unfall aufgrund der Wetterlage passiert, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz. Dort liege bereits erster Schnee.

Die S148 / Löbauer Straße war bis Mittag gesperrt, weil der 40-Tonner geborgen werden musste, so die Sprecherin am Montagmorgen. Verletzte gab es nicht. (szo/mrc)

