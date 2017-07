Lkw kracht mit Moped zusammen In Stolpen wurde ein 77-Jähriger nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwerst verletzt.

Durch den Unfall erlitt der 78-jährige Mopedfahrer schwerste Verletzungen. © Marko Förster

Stolpen. Am Dienstagmittag ereignete sich in Stolpen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 77-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann fuhr mit einem Simson-Moped auf der Pirnaer Landstraße, als nach ersten Erkenntnissen ein Lkw nach links in ein Firmengelände abbiegen wollte und dem Moped die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß. Der 77-Jährige musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 55-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge lieb die Stolpener Landstraße bis gegen 15:30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Simson wurde abgeschleppt, der Lkw konnte selbstständig in die nächste Werkstatt fahren. (mf)

