Lkw kommt von der Straße ab Auf der B178n bei Obercunnersdorf ist am Dienstagmorgen ein Maislaster umgekippt. Der Fahrer hätte vielleicht gar nicht am Steuer sitzen dürfen.

Zittau/Obercunnersdorf. Die B 178n zwischen S 128 und Ninive ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist laut Polizei am Dienstagmorgen um kurz vor 11 Uhr ein Lkw aus bislang unbekannter Ursache seitlich in die Böschung gefahren.

Das Gespann kippte an der Böschung auf die Seite. Der 62-jährige Fahrer des Mercedes gab an, kurz vor dem Unfall gesundheitliche Probleme bekommen zu haben. Er blieb nach ersten Informationen unverletzt, wurde jedoch medizinisch betreut.

Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat Ermittlungen aufgenommen, da der Verdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs im Raume steht. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz bestätigte, wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, der das Ergebnis von 0 Promille ergab. Zudem wurde dem 62-Jährigen Blut abgenommen, um die Einnahme von Medikamenten zu überprüfen. Möglicherweise hätte der Mann bei anhalten müssen oder gar nicht fahren dürfen.

Das Fahrzeug hatte Mais geladen, weshalb die Bergungsarbeiten lange andauern, so ein Polizeisprecher am späten Nachmittag. Ein Bergungsunternehmen stellte das Gespann zumindest wieder auf die Räder und schleppte es ab. Laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei war die Straße am späten Nachmittag noch immer gesperrt. (szo/mrc/dab)

Dieser Beitrag wurde nach neuen Informationen der Polizei um 17.24 Uhr aktualisiert.

