Lkw kommt von der Straße ab

Zittau / Obercunnersdorf. Die B178n zwischen S128 und Ninive ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist laut Polizei am Dienstagmorgen um kurz vor 11 Uhr ein Lkw aus bislang unbekannter Ursache seitlich in die Böschung gefahren.

Das Fahrzeug hatte Mais geladen, weshalb die Bergungsarbeiten lange andauern, so ein Polizeisprecher am späten Nachmittag. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. (szo)

