Lkw kommt von der B 169 ab Ein Lastzug rammt in Stauchitz zwei Bäume und landet im Straßengraben. Jetzt ist ein Gutachter gefragt.

Symbolfoto © Brühl

Stauchitz. Das hätte schlimmer ausgehen können: Am frühen Mittwochmorgen ist zwischen Stauchitz und Panitz ein MAN-Sattelzug von der B 169 abgekommen. Der Lkw rammte gegen 5.40 Uhr zwei Straßenbäume und landete im Straßengraben. Laut Polizei wurde dabei der 45-jährige Beifahrer leicht verletzt, der 32-Jährige am Steuer blieb augenscheinlich unverletzt. Der Schaden liegt – ersten Schätzungen zufolge – bei 62 000 Euro.

Warum der MAN von der Fahrbahn abkam, wird nun untersucht: Die Insassen hatten angegeben, dass während der Fahrt möglicherweise ein technischer Defekt aufgetreten sei. Dem geht die Polizei nun nach. Dafür wurde die Zugmaschine sichergestellt, damit sie ein Gutachter untersuchen kann. Laut Polizei deutet jedenfalls nichts darauf hin, dass Alkohol oder Drogen im Spiel gewesen sein könnten. Bis zur Bergung des Fahrzeugs gab es Verkehrsbehinderungen auf der B 169. Die Polizei sieht diesen Abschnitt nicht als Unfallschwerpunkt an. (SZ/csf)

zur Startseite