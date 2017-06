Lkw klemmt unter der Brücke Mit einem Trick befreit der Fahrer sein Auto. Doch die Kollision geht nicht ohne Schaden ab.

Durch Absenken des Reifendrucks kam das eingeklemmte Fahrzeug wieder frei. © Ulf Mallek

Der 48-jährige Fahrer eines Lkw Iveco befuhr am Donnerstag gegen 8.30 Uhr die Meißner Straße in Richtung der Straße An der Nassau. Trotz mehrfacher Beschilderung der Durchfahrtshöhe von maximal 3,10 Metern wollte der Fahrer mit seinem rund 3,50 Meter hohen Lkw die Unterführung nutzen. Zwangsläufig blieb das Fahrzeug an der Eisenbahnbrücke hängen.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Vier Menschen verletzt Zeithain. Die 18-jährige Fahrerin eines Citroen befuhr am Donnerstag gegen 19.10 Uhr die B 169 von Lichtensee in Richtung Zeithain. Nach der Einmündung Wasserturmstraße in Neudorf geriet sie in der Rechtskurve auf den rechten Randstreifen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich mit dem Wagen. Die 18-Jährige sowie ihre drei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Zu schnell unterwegs Gävernitz. Am Donnerstagnachmittag führten Polizeibeamte von 17.20 bis 18.20 Uhr auf der Meißner Landstraße in Gävernitz eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von einer Stunde kontrollierten sie bei insgesamt 73 Fahrzeugen die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Zwölf von ihnen waren deutlich zu schnell. Die höchste Überschreitung bei erlaubten 50 km/h lag bei 17 km/h. Pedelec aus Keller gestohlen Weinböhla. In der Nacht zum Donnerstag entwendeten Unbekannte aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses an der Straße An den Obstwiesen ein Pedelec samt Akku im Wert von 3.250 Euro. Dieses stand in einem verschlossenen Fahrradkeller des Hauses. 75-Jährige verletzt Meißen. Der 88-jährige Fahrer eines Mercedes Benz wollte am Donnerstag gegen 13.25 Uhr von der Oberspaarer Straße nach links auf die Dresdner Straße abbiegen. Dabei übersah er auf der Vorfahrtsstraße einen Renault (Fahrer 48 Jahre) und stieß mit diesem zusammen. Eine 75-jährige Insassin des Renaults erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro.

Durch Verringerung des Reifendruckes gelang es, den Lkw wieder rückwärts hinaus zu fahren. Der Unfall hinterließ jedoch an der Brücke einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Hinzu kamen weitere 4.000 Euro Schaden am Lkw.

