Lkw kippt in Straßengraben Ein Gülle-Transporter ist heute Morgen auf der B99 bei Ostritz von der Fahrbahn gerutscht – und eine mögliche Unfallursache schon gefunden.

Der verunfallte Lkw mit Anhänger wird im Verlaufe des Vormittags geborgen. © Danilo Dittrich

Eine zerstörte Leitplanke und ein seitlich im Graben liegender Lkw mit Anhänger sind die Folgen eines Unfalls, der heute Morgen auf der B99 passiert ist. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Der Gülle-Transporter war in Richtung Ostritz unterwegs, als er am Bergfrieden in einer Kurve rechts von der Fahrbahn abkam, die Leitplanke durchschlägt und zur Seite umkippt. „Der Fahrer blieb unverletzt“, so der Polizeisprecher.

Der Verkehrsunfalldienst ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich sei der Unfall auf einen Fahrfehler zurückzuführen, so Knaup. Demnach könnte der Lkw-Lenker aus Deutschland zu schnell unterwegs gewesen sein. Der leere Gülle-Transporter wird im Verlaufe des Vormittags geborgen. In dem Zuge muss die B99 möglicherweise voll gesperrt werden. (szo/tc)

