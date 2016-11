Lkw in Kurve umgekippt Wieder ist ein Laster in der berüchtigten Schönfelder Doppelkurve umgekippt. Die Stelle ist bei Einheimischen und Lkw-Fahrern als besonders gefährlich bekannt.

Es ist wieder passiert: Am Dienstagnachmittag kippt dieser Lkw in der Doppelkurve vor Schönfeld – und wieder auf den Radweg, wo zum Glück niemand fuhr. © Anne Hübschmann

Wieder ist ein Lkw in der berüchtigten Schönfelder Doppelkurve umgekippt. Die Stelle ist bei Einheimischen und Lkw-Fahrern seit Jahren als besonders gefährlich bekannt. Deshalb wurde hier nach etlichen solchen Vorfällen auch die Geschwindigkeit begrenzt. Geholfen hat das diesem Fahrer offenbar nicht. Ob er die Kurve unterschätzt hat oder die Ladung nicht richtig gesichert war und ins Rutschen kam, wird untersucht. Im Auflieger waren 30 Paletten leere Bierflaschen. Die B 98 nach Schönfeld war Stunden halbseitig gesperrt, der Verkehr staute heftig zurück, da sich der Unfall mitten in der Hauptverkehrszeit ereignete.

Zuletzt hatte es am 20. Februar 2011 einen solchen Vorfall gegeben. Damals lagen auf der Bundesstraße ebenfalls Bierflaschen, so weit das Auge reicht. Allerdings war die gefüllt. Dem Lkw-Fahrer wurde die fast rechtwinklige Kurve hinter Schönfeld in Richtung Großenhain zum Verhängnis. Es handelte sich um einen polnischen Sattelzug mit Radeberger Bier, der zwar nicht umkippte, aber beim Durchfahren der Kurve einen großen Teil seiner kaum gesicherten Ladung verlor.

Viele der Flaschen gingen zu Bruch, die Scherben behinderten massiv den Verkehr. Der Schaden lag 2011 bei etwa 45 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Bis die Reste der Ladung von der Fahrbahn geräumt werden konnten, war die Bundesstraße 98 einige Stunden nur halbseitig befahrbar. Holz und Harnstoffgranulat für Kronospan, Lebensmittel für Netto – in dieser Kurve lag bereits einiges.

Gerufen wird in solchen Fällen immer Havariekommissar Dieter Leonhardt. Er untersucht die Unfälle im Auftrag der Transportversicherungen, begutachtet Ladungen und Sicherung, organisiert die Bergung. Die geborstenen Bierflaschen konnten nur noch von einer Spezialfirma zusammengekehrt werden. Doch so einfach ist es nicht immer: Am 27. Juli 2007 kippte 26 Tonnen kristalliner Harnstoff auf die Brücke, den der Lampertswalder Laminathersteller Kronospan in der Leimproduktion benötigt.

Für Havariekommissar Dieter Leonhardt sind solche Unfälle in dieser nahezu rechtwinkeligen Kurve kein Wunder. „Harnstoff ist zwar ein festes Granulat, aber es verhält sich in diesen Massen eigentlich wie Wasser“, erklärt er. Einmal zu scharf eingelenkt, schwappt die Ladung mit solcher Wucht um, dass selbst ein Sattelzug herumgerissen werden kann. Wie stark der Aufprall des Lkw war, zeigte sich an den Leitplanken, die durch den Sturz teilweise flach auf die Fahrbahn gefaltet waren. Leonhardt ist auch Sachkundiger für Chemikalien.

Was aus Gefahrgut anschließend wird, darüber entscheidet der Havariekommissar. Im damaligen Fall musste Dieter Leonhardt auch klären, ob der Harnstoff in dieser Konzentration in einem der Zuläufe für die Zuchtteiche der Fischwirtschaft Schönfeld Schaden anrichten kann. Tonnenweise gelöster Harnstoff hätte den Zufluss versalzen. Zum Glück hielt die Plane, die wie ein Werbeflyer am Gelände hing, einen Großteil der Last ab. Schalbretter, die die Kameraden der Feuerwehr an den Leitplanken anbrachten, gaben dem Ganzen den nötigen Halt. Mit einem riesigen „Staubsauger“ wurde das Granulat schließlich geborgen.

