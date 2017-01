Lkw hängt neben der B6

zurück Bild 1 von 2 weiter Lkw im Graben © Krause Lkw im Graben

Die Polizei warnt den Verkehr.

Nicht am Zehrener Berg, sondern noch weit zuvor, wenige Meter vor der Kurve am Ortseingang Zehren in Richtung Riesa, ist ein Sattelauflieger am heutigen Montagfrüh halb in den Graben gerutscht. Da er noch ein Stück auf der Straße steht, regelt die Polizei (Stand 8.25 Uhr) den Verkehr.

zur Startseite