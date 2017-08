Lkw-Gespann kippt in Straßengraben Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße zwischen Großdobritz und Buschhäuser musste gesperrt werden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Nach einer S-Kurve verlor der Fahrer dieses Trucks aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Laster und kippte in den Straßengraben.. © Roland Halkasch Nach einer S-Kurve verlor der Fahrer dieses Trucks aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Laster und kippte in den Straßengraben..

Die Staatsstraße musste wegen der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

War nicht so einfach: die Bergung des Lkw.

Zwischen Großdobritz und Buschhäuser kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der S 81 zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines mit Baucontainern beladenen Lkw-Gespanns war in Richtung Dresden unterwegs. Nach einer S-Kurve verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Laster. Der Mercedes-Benz Actros fuhr in den Straßengraben und kippte um. Der Fahrer des Trucks verletzte sich dabei leicht und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsstraße ist wegen der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

zur Startseite