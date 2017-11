Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Polizisten begutachten die Unfallstelle auf der Königsbrücker Landstraße. © xcitepress/ce

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr kam es an der Königsbrücker Landstraße in Höhe der Einfahrt zum Business-Park Micropolis zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der 47-jährige Fahrer eines Container-Kippers übersah beim Abbiegen auf die Hauptstraße offenbar einen 55-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Königsbrücker Landstraße stadtauswärts unterwegs war. Der Radler stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. An der Unfallstelle kam es in beiden Richtungen zu Verkehrsbehinderungen. (szo)

zur Startseite