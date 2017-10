Lkw-Fahrer sind an fast drei Vierteln der Unfälle schuld

Verkehrsunsicheren Sattelzug gestoppt Nieder Seifersdorf. Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei einen Lkw. Der Sattelzug war auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz unterwegs, als ihn die Beamten an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf von der Bahn lotsten. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Polizisten sowohl an der Zugmaschine als auch am Auflieger erhebliche Mängel durch defekte Bremsen und Korrosion fest. Ein Sachverständiger stufte die Kombination als verkehrsunsicher ein, sodass die Beamten dem 47-jährigen Berufskraftfahrer die Weiterfahrt untersagten. Er wird sich zusammen mit dem Halter des Lkw für den Vorfall verantworten müssen.

Bei Unfall leicht verletzt Kotitz. Am Donnerstagnachmittag wurde eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall in Kotitz verletzt. Die 27-Jährige war mit ihrem Seat auf der Bautzener Landstraße unterwegs. Als sie einen vor ihr fahrenden VW überholte, bog dessen 86-jähriger Fahrer nach links in einen Feldweg ein. Er übersah dabei offenbar den zwischenzeitlich auf gleicher Höhe befindlichen Seat. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Infolgedessen überschlug sich der Seat und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde vorsorglich in ein Klinikum verbracht. Der Gesamtunfallschaden wurde mit circa 8000 Euro angegeben.

Küchenbrand Görlitz. Am Freitagvormittag ist es in Görlitz an der Landeskronstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Grund war ein gemeldeter Küchenbrand. Offenbar geriet ein Topf auf dem Herd in Flammen. Dadurch wurden Teile der Küche in Mitleidenschaft gezogen. Ein 58-jähriger Nachbar eilte zur Hilfe und löschte das Feuer nahezu komplett mit dem Handlöscher. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr übernahm die weitere Ablöschung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

E-Bike entwendet ZittauZwischen Dienstag und Donnerstagabend sind in Zittau Unbekannte in einen Keller an der Äußere Weberstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten ein E-Bike der Marke Haibike samt Akku. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 2800 Euro. Ebenfalls in Zittau verschwand in der Nacht zum Donnerstag ein Simson-Moped. Die Täter waren in eine Garage an der Straße Zur Reißigmühle eingedrungen. Das Moped war rund 1000 Euro wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit 157 km/h auf der B 178n Ruppersdorf. Auf der B 178n zwischen der Auffahrt Ruppersdorf und dem Ausbauende besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h. Die Polizei kontrollierte dort am Donnerstagvormittag, ob die Verkehrsteilnehmer das Limit einhielten. 316 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle, 44 von ihnen waren zu schnell unterwegs. Ein in Bielefeld zugelassener Pkw wurde dabei mit 157 km/h erfasst. Ihm drohen 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Drei Pkw mit einem Wildschwein kollidiert Weißwasser. Am Donnerstagmorgen fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Ford auf der B 156 in Richtung Weißwasser, als plötzlich ein Wildschwein die Straße querte. Die Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass an ihrem Auto Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand und das Schwarzwild starb. Kurz darauf fuhr ein 72-Jähriger mit einem Transporter in die Gegenrichtung. Offenbar übersah der Mann den Tierkadaver in der Dunkelheit und im Nebel, sodass er über ihn fuhr. An dem Iveco entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Auch eine 60 Jahre alte Fahrerin stieß vermutlich aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse mit ihrem Skoda gegen das verendete Tier. An ihrem Pkw entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Pkw stößt gegen Traktor Schleife. Am Donnerstagvormittag fuhr eine 56-Jährige mit einem Skoda Fabia auf der Neustädter Straße in Schleife. Als sie auf die Bahnhofsstraße einbiegen wollte, sah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten Traktor eines 54-Jährigen zu spät. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, durch den der Pkw erheblich beschädigt wurde. Ein Unternehmen schleppte den nicht mehr fahrbereiten Kleinwagen ab. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 12000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zwei Iraner ertappt Nieder Seiferdorf. Die Bundespolizei ermittelt gegen einen Iraner (34), weil dieser gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hat. Sein irakischer Begleiter (32) wurde ebenfalls angezeigt. Er muss sich seitens des Zolls den Vorwurf des Bannbruchs sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefallen lassen. Die Männer waren am Donnerstagmorgen an der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf angehalten worden, als sie mit einem finnischen BMW in Richtung Polen fuhren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der finnische Aufenthaltstitel des 34-Jährigen nicht für den Schengen-Raum, sondern nur für Finnland gültig ist. Insofern reiste der Iraner unerlaubt nach Deutschland ein. Deshalb prüft nun die zuständige Ausländerbehörde die sofortige Beendigung seines Aufenthaltes. Später wurde das Fahrzeug, welches auf den Iraker zugelassen ist, überprüft. Dabei fanden die Beamten unter der Motorhaube eine Gürteltasche. In dieser Tasche waren über 1000 Tabletten verpackt. Eine hinzugerufene Streife der gemeinsamen Verbundgruppe (Bundespolizei - Zoll) übernahm den Fall. Ersten Erkenntnissen zufolge beinhalten die Tabletten einen Wirkstoff, welcher vom Betäubungsmittelgesetz erfasst wird. Der 32-Jährige wurde vernommen. Dabei erklärte er, er habe die Tabletten in Berlin gekauft. Sowohl die Tabletten als auch sein Mobiltelefon wurden sichergestellt.

Kupferdraht im Kofferraum entdeckt und sichergestellt Bad Muskau. Bundespolizisten waren am Donnerstagabend in Bad Muskau, Bautzener Straße, auf einen Mercedes aufmerksam geworden. Sie stoppten den Pkw aus Potsdam, kontrollierten dessen Fahrer. Anschließend warfen sie einen Blick in den Kofferraum des Daimlers. Dort entdeckten sie mehrere Rollen Kupferdraht. Der 36-jährige Fahrer und zugleich Fahrzeughalter teilte mit, den Draht habe er von einem Unbekannten gekauft. Ob diese Aussage den Tatsachen entspricht, muss nun geklärt werden. Gegen den Deutschen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Das Halbedelmetall, dessen Wert in diesem Fall bei über 100 Euro liegt, wurde sichergestellt

Fahrzeug ohne Versicherungsschutz, Fahrer ohne Fahrerlaubnis Görlitz. Am Freitagmorgen, kurz vor 2 Uhr, wurde auf der B115 nördlich von Görlitz ein VW Golf mit Nieskyer Kennzeichen von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung des VW wurde festgestellt, dass für diesen seit über einem Monat eine Betriebsuntersagung vorliegt. Offenbar war fehlender Haftpflichtversicherungsschutz der Grund für die Untersagung. Auch dem Kraftfahrer fehlte etwas Wesentliches - nämlich die Fahrerlaubnis. Diese war dem 25-Jährigen Mitte Juli dieses Jahres vom Ordnungsamt Görlitz entzogen worden. Den während der Kontrolle vorgezeigten Führerschein kassierten die Beamten nun ein. Gegen den polnischen Staatsangehörigen ermittelt nun das Polizeirevier Görlitz wegen Verstoßes gegen die Versicherungspflicht sowie wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.