Lkw-Fahrer muss in die Leitplanke ausweichen

Symbolbild. © szo

Ostritz. In letzter Sekunde verhinderte ein Lkw-Fahrer am Mittwoch einen Zusammenstoß mit einem VW Passat, der auf der B 99 bei Ostritz auf die Gegenfahrbahn geraten war. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der offenbar in Polen zugelassene Volkswagen gegen 11.25 Uhr in einer Kurve auf die Fahrbahnseite des MAN gelangt. Der 34-jährige Laster-Fahrer wich nach rechts aus und streifte die Leitplanke.

Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Volkswagen fuhr nach Polizeiangaben weiter, ohne dass sich dessen Fahrer um den Vorfall kümmerte. Die Polizei hat Ermittlungen zum Verdacht der Unfallflucht aufgenommen. (szo)

