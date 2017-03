Lkw-Fahrer mit Cannabis unterwegs

Zittau. Ein Lkw-Fahrer war laut Bundespolizeidirektion Ebersbach am Sonntagabend gegen 22 Uhr trotz Fahrverbot in Zittaus Stadtgebiet unterwegs. Er hatte außerdem ca. 3,5 Gramm Marihuana dabei. Beamte der Bundespolizei Ebersbach kontrollierten den 30-jährigen Deutschen in der Komturstraße.

Der Mann konnte keinen Führerschein vorlegen und machte laut Polizei einen nervösen Eindruck. Ursache dürfte das in der Mittelkonsole aufgefundene Tütchen mit Cannabiskraut gewesen sein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Das Polizeirevier Zittau hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (szo)

