Lkw-Fahrer bei Radklau erwischt Der Mann macht sich auf einem Autobahnrastplatz an einem anderen Fahrzeug zu schaffen. Das fand die Polizei verdächtig.

Auf diesem Rasthof wollte sich ein Lkw-Fahrer ein neues Ersatzrad beschaffen. © Foto: SZ/Jörg Schubert

Wilsdruff. Die Autobahnpolizei konnte in der Nacht zum Donnerstag einen Lkw-Fahrer (34) stellen, der sich auf ungewöhnliche Weise ein Einsatzrad für seinen Sattelzug beschaffen wollte. Einer Streife war auf der Raststätte Dresdner Tor aufgefallen, das an einem parkenden rumänischen Sattelzug der Staukasten offen stand. Anschließend sahen sie, wie ein Mann ein Lkw-Rad von diesem Lkw über die Durchfahrt zu einem rechts parkenden Lkw rollte. Die Beamten gingen der Sache nach. Dabei fanden sie zwei Lkw-Räder, die an einen Sattelzug gelehnt waren. Trotz gleicher Reifengröße und gleichen Fabrikats war eines neuwertig, das zweite wies unübersehbare Gebrauchsspuren auf. Zudem stellten die Polizisten fest, dass an einem tschechischen Lkw ebenfalls ein Staukasten offen stand und aus diesem augenscheinlich ein Ersatzrad fehlte. Kurz darauf konnten die Beamten auch den zuvor beobachteten Mann ausfindig machen und das Reifenrätsel lösen.

Weitere Polizeimeldungen vom Donnerstag zurück 1 von 3 weiter Zusammenstoß auf Kreuzung Reinholdshain. In dem Dippser Ortsteil hat es am Mittwochvormittag eine Pkw-Kollision gegeben. Gegen 9.50 Uhr fuhr eine 30-Jährige mir ihrem VW Passat auf der Oberhäslicher Straße aus Richtung Gewerbegebiet kommend und querte anschließen die Glashütter Straße in Richtung Elend. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mazda (Fahrer 43), der die Glashütter Straße aus Richtung Dippoldiswalde kommend befuhr. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 4500 Euro. Trickbetrüger scheitert Sebnitz. Mit dem sogenannten Enkeltrick wollte sich ein Mann am Mittwoch in Sebnitz Geld erschleichen. Gegen 11.15 Uhr erhielt eine 62-jährige Sebnitzerin einen Anruf, in dem sich der Mann als Enkel ausgab. Während des Gespräches bat dieser um knapp 10000 Euro Bargeld. Einen Grund nannte er nicht. Die Frau erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch. Hakenkreuzschmiererei Dippoldiswalde. Unbekannte haben die Fassade einer Drogerie an der Straße Planberg mit zwei Hakenkreuzen beschmiert. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 50 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der rumänische Fahrer wollte sich ein neues Reserverad beschaffen. Er hatte dazu den Staukasten an dem tschechischen Lkw aufgebrochen und das dort gelagerte Ersatzrad herausgezerrt. Sein altes wollte er offenbar an dessen Stelle legen und seinen Lkw mit dem neuen bestücken. Rund 1 000 Euro Anschaffungspreis hätte er laut Polizei gespart. Nun muss sich der 34-Jährige wegen versuchten Diebstahls verantworten. (szo)

