Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Einbrecher ziehen durch Görlitz

Görlitz. Diebe haben die vergangenen Tage in Görlitz zweimal erfolgreich Beute gemacht. Im ersten Fall sind Unbekannte auf der Jauernicker Straße in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Sonnabendfrüh durch gewaltsames Aufhebeln der Tür in die Wohnung des Geschädigten ein. Die Einbrecher durchsuchten die Schränke. In einem fanden die eine Kaffeedose, aus der sie 300 Euro an Bargeld entnahmen. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Im zweiten Fall zerschlugen Einbrecher in der Nacht zum Freitag eine Schaufensterscheibe einer Handelseinrichtung auf der Rauschwalder Straße in Görlitz und gelangten so in die Verkaufsräume. Aus einem Regal nahmen sie mehrere Bohrhämmer der Marke „Makita“ mit. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert. Der Stehlschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 2400 Euro angegeben. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren.